Sonos anuncia nova soundbar de entrada com AirPlay 2

A Sonos anunciou nesta semana o lançamento de sua mais nova soundbar, a Ray. Posicionada como um produto de entrada, ela chega com um design ainda mais compacto do que a popular Beam (Gen 2), mas sem ficar muito atrás no departamento de recursos de áudio e conectividade.

A Ray segue mesmo visual premium dos outros produtos da Sonos e pode ser posicionada embaixo de praticamente qualquer televisão, tendo 71mm de altura, 559mm de largura e 95mm de comprimento. Para efeito de comparação, a Beam (Gen 2) tem aproximadamente 70mm a mais de largura.

Assim como suas irmãs maiores, a nova soundbar também traz suporte ao AirPlay 2, permitindo que usuários transmitam o áudio de seus iPhones, Macs e iPads sem precisar conectar qualquer fio. Ela também é compatível com a maioria dos serviços de streaming de áudio do mercado, incluindo o Apple Music.

Segundo a fabricante, a Ray conta com dois tweeters e dois midwoofers capazes de cobrir uma sala inteira — não importa onde o produto é instalado. Caso você queira tornar sua experiência de áudio ainda mais imersiva, é possível emparelhar a soundbar com outros produtos da Sonos para criar um sistema de som surround.

Por ser uma soundbar de entrada, a Ray não traz alguns recursos típicos de outros produtos da marca, como o suporte a Dolby Atmos e microfones integrados para comandos de voz. Para conectá-la a uma televisão, é preciso utilizar um cabo de áudio óptico — ou seja, nada de entradas HDMI ou HDMI eARC.

A Ray já está em pré-venda no site da Sonos em duas versões (branco e preto) por US$280, com entrega prevista a partir de 7 de junho.

