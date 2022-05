Veja o trailer de “Cha Cha Real Smooth”, filme do Apple TV+ com Dakota Johnson

No começo deste ano, a Apple adquiriu os direitos do filme “Cha Cha Real Smooth” — comédia dramática dirigida, roteirizada e estrelada por Cooper Raiff e com Dakota Johnson (“Cinquenta Tons de Cinza”). Hoje, a companhia disponibilizou o trailer do longa, que chegará ao Apple TV+ no dia 17 de junho.

Como já antecipamos, “Cha Cha Real Smooth” acompanha Andrew (Raiff), um jovem recém-formado e sem um caminho claro para seguir que voltou para a casa da família, em Nova Jersey, aos 22 anos.

Contudo, se tem uma habilidade que deveria estar no seu currículo é como começar uma festa — o que lhe garantiu o emprego perfeito como dançarino motivacional no Bar Mitzvá dos colegas de turma do irmão mais novo. Quando Andrew faz amizade com uma mãe da região, Domino (Johnson), e sua filha, Lola (Vanessa Burghardt), ele finalmente descobre que futuro seguir, mesmo que não seja o próprio.

Confira uma prévia de como essa história se desdobrará no trailer:

No elenco, o filme conta ainda com Leslie Mann (“Bem-vindo aos 40”), Brad Garrett (“Operação Babá”), Raul Castillo e Evan Assante.

Salvem a data! 🤩

