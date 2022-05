Apple cai uma posição e fica em 7° na Forbes Global 2000

Todos os anos, a revista Forbes divulga a lista The Global 2000. Ela consiste em um ranking anual de empresas de capital aberto de todo o mundo. Dada a sua importância, além de referência estatística, a posição de uma empresa também influencia em como ela é vista pelo mercado, pelos investidores e pela sociedade.

A Apple ficou em 7º lugar neste ano, uma posição abaixo que no ano passado, mas duas acima de 2020, quando foi considerada a 9ª maior empresa do mundo. A Maçã, com isso, completa 7 anos liderando o setor de tecnologia — apesar de um mercado desfavorável, com problemas na cadeia de produção, inflação, entre outras questões.

Esses problemas são refletidos no número menor de companhias da área na lista. Foram 164 no total, 13 a menos que no ano passado. Essa diminuição não se estendeu, contudo, aos lucros dessas empresas. Contra US$3,3 trilhões de 2021, eles somaram US$4 trilhões neste ano.

No total, as 2.000 empresas da lista tiveram US$5 trilhões de lucro nos últimos 12 meses. Elas são oriundas de 58 países, sendo que os mais representados são Estados Unidos (590 companhias), China e Hong Kong (351), e Japão (196).

O Brasil conta com 23 representantes no ranking. A empresa nacional mais bem colocada é a Petrobras, em 65º na lista geral. Depois dela, vem a Vale (117º) e o Itaú (137º).