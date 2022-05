Apple TV+ anuncia sua programação infantil para a temporada

No hemisfério norte, as férias escolares de verão estão muito próximas, o que significa que todos os canais e plataformas de streaming reforçarão seus conteúdos infantis ao longo dos próximos meses.

O Apple TV+, claro, não é exceção — e o serviço da Maçã divulgou hoje sua grade de lançamentos para a temporada, com direito a algumas produções inéditas e outras com novos episódios.

“Olá, Jack! Um Programa Sobre Gentileza”

A temporada de férias no serviço começará no dia 24 de junho com um novo especial da série “Olá, Jack! Um Programa Sobre Gentileza” (“Hello, Jack! The Kindness Show”). No especial, Jack e seus amigos partem para solucionar o mistério de quem está realizando os atos de gentileza que surgem em toda a cidade. Além disso, no mesmo dia, quatro novos curtas — nos quais Jack entrevista crianças reais sobre atos de gentileza em suas comunidades — também serão disponibilizados.

“Duck & Goose”

No dia 8 de julho, será a vez da estreia de “Duck & Goose”, série pré-escolar inédita do Apple TV+ que mostra a amizade única de Duck (um pato) e Goose (um ganso) — os dois podem não se bicar em alguns momentos, mas descobrem que aceitar as diferenças um do outro é a melhor forma de solucionar problemas e superar desafios. Brian Muelhaupt, de “Vila Sésamo”, dirigirá a série.

“Best Foot Forward”

Duas semanas depois, no dia 22 de julho, mais uma produção inédita: “Best Foot Forward”, série live-action baseada no paratleta e comediante Josh Sundquist.

A história acompanhará Josh, um garoto de 12 anos com uma perna mecânica que, após anos de educação doméstica, encarará seu primeiro ano na escola pública — e precisa descobrir como fazer amigos, lidar com as novas responsabilidades e superar os preconceitos para com a sua deficiência.

Matt Fleckenstein (“iCarly”) é o showrunner, e Victor Nelli Jr. (“The Wonder Years”) dirige os quatro primeiros episódios.

“Amber Brown”

Na sexta-feira seguinte, dia 29/7, teremos o lançamento de “Amber Brown”, série animada baseada nos clássicos bestseller da autora Paula Danziger e escrita/dirigida por Bonnie Hunt (“Doze é Demais”).

A série seguirá a pré-adolescente Amber Brown (Carsyn Rose) em meio ao divórcio dos pais e às descobertas das suas paixões, como a arte e a música. Já falamos sobre a série anteriormente, e você pode conferir mais informações nesse post.

“Snoopy e Sua Turma”

No dia 5 de agosto, teremos novos episódios da segunda temporada de “Snoopy e Sua Turma” (“The Snoopy Show”), além da inclusão de vários episódios clássicos da turminha de “Peanuts” no Apple TV+.

“Lucy’s School”

No dia 12/8, por sua vez, os personagens de Charles M. Schulz estrelarão mais um especial inédito na plataforma da Maçã: em “Lucy’s School”, a turminha estará bastante nervosa pela perspectiva de iniciar o ano letivo em uma escola nova, e todos acabam convencendo Lucy a criar sua própria escola. No processo, eles descobrem que ensinar não é tão fácil quanto parece, e que professores merecem todo o respeito por escolher uma profissão tão nobre.

“Surfside Girls”

Na semana seguinte, em 19 de agosto, será a vez do lançamento de “Surfside Girls”, série infanto-juvenil live-action baseada nos quadrinhos de Kim Dwinell e estrelada por Miya Cech (“Rim of the World”, “Os Astronautas”) e YaYa Gosselin (“FBI – Os Mais Procurados”).

As duas protagonistas, Jade e Sam, são surfistas que passam o verão na cidade de Surfside e descobrem um navio pirata afundado — e partem numa aventura para salvar Remi, o pirata fantasma libertado após a descoberta. Mais informações aqui.

“Life by Ella”

Por fim, no dia 2 de setembro, mais uma estreia: a série “Life by Ella”, sobre uma jovem que retorna à escola com uma nova mentalidade e, junto à sua melhor amiga, está determinada a fazer tudo que tinha medo de realizar antes e não se deixará intimidar por amizades falsas ou os perigos das mídias sociais.

Lily Books O’Briant (“The Big Show Show”) estrela a produção, que será dirigida por Linda Mendoza (“Ugly Betty”) e roteirizada por Jeff Hodsden (“Acampados”).

Bastante coisa, não? Que venham os próximos meses!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

