Apple TV+: Archie Panjabi junta-se a Idris Elba em “Hijack”

A vindoura minissérie “Hijack” promete injetar uma boa dose de adrenalina no Apple TV+, e hoje já temos mais notícias das carinhas que aparecerão em tela junto ao protagonista e produtor executivo Idris Elba (“Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw”). Segundo o Deadline, a atriz Archie Panjabi juntou-se ao elenco da produção.

Vencedora do Emmy por “The Good Wife”, a atriz inglesa de origem indiana é conhecida também por séries como “Snowpiercer” e “I Know This Much Is True”, além de filmes como “Um Bom Ano” e “O Jardineiro Fiel”.

A minissérie da Maçã, como se sabe, terá uma narrativa em tempo real que acompanhará as sete horas de um voo que é sequestrado durante uma rota para Londres. No avião, Sam Nelson (Elba), um competente negociador do universo corporativo, precisa usar todas as suas técnicas para salvar a própria vida e a dos demais passageiros; enquanto isso, em solo, autoridades buscam soluções e temem as estratégias de alto risco adotadas por Nelson.

Panjabi interpretará uma dessas autoridades: Zahra Gahfoor, uma agente do departamento de antiterrorismo que acompanha do solo os desdobramentos do sequestro — e acaba se tornando parte da investigação.

A produção será dirigida por Jim Field Smith (“Criminal – Reino Unido”) e roteirizada por George Kay (“Lupin”). Os dois, além de Elba, serão também produtores executivos, junto a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Kris Thykier. A produção será uma parceria da Apple com a 60Forty Films e a Idiotlamp Productions, com associação da Green Door Pictures.

Ainda não há informações sobre o restante do elenco ou filmagens para “Hijack”, mas nós, como de costume, estamos de olho.

