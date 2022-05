Assista ao teaser de “Luck”, nova animação do Apple TV+

“Luck” tem tudo para seguir os passos de “Wolfwalkers” e tornar-se o mais novo grande sucesso do Apple TV+ no universo da animação: o filme tem um elenco de peso na sua lista de dubladores e é coproduzido pela Skydance Animation, estúdio agora comandado por John Lasseter (ex-chefão da Pixar). Pois hoje, sexta-feira 13, a Maçã liberou o primeiro teaser da produção.

Estrelado pelo sortudo gato preto Bob (dublado no original por Simon Pegg, da franquia “Missão Impossível”, e por Gregório Duvivier na versão brasileira), o vídeo apresenta o conceito básico da narrativa: uma “Terra da Sorte” comandada por animais e criaturas fantásticas de todas as espécies — exceto humanos, que não pisam no lugar. Até que a protagonista Sam (Eva Noblezada) invade o local, isto é.

A história do filme, vale notar, seguirá Sam — a pessoa mais azarada do mundo — em uma jornada pela Terra da Sorte para ajudar a sua melhor amiga com uma mãozinha dos animais e das criaturas mágicas que habitam o local.

Além de Noblezada e Pegg, o elenco vocal de “Luck” tem ainda Whoopi Goldberg, Jane Fonda, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O’Donoghue, John Ratzenberger e Adelynn Spoon. Peggy Holmes (“Tinker Bell: O Segredo das Fadas”) dirige a produção, que tem roteiro de Kiel Murray (“Raya e o Último Dragão”).

“Luck” chegará ao Apple TV+ no dia 5 de agosto.

