Baixe o wallpaper do Studio Display, que virá no macOS 12.4

A Apple lançou, no seu último evento especial, o seu mais novo poderoso monitor, o Studio Display. E a exemplo do que faz com outros produtos, ela incluiu um wallpaper para o produto na versão RC (Release Candidate) do macOS Monterey 12.4.

Bastante conceitual e um tanto quanto colorido, o papel de parede do monitor conta com a palavra Studio “embaralhada”, e em um aspecto dobrado, apresentando cores que variam entre tons de vermelho, laranja, azul e rosa.

Criado especialmente para o Studio Display, ele ainda não foi lançado oficialmente, mas o @AppleSWUpdates disponibilizou a mesma imagem — retirada do material de divulgação do produto — para quem não quer esperar.

Outro detalhe é que ele está disponível em apenas uma versão, ao contrário de outros papéis de parede originais da Maçã, os quais contam com versões para os temas claro e escuro do macOS.

É possível baixar o papel de parede completo (em formato HEIC original) clicando nesse link — nós também temos um artigo que explica como você pode ajustar uma imagem como fundo de tela do seu Mac.