Estreias do dia no Apple TV+: “A Serpente de Essex” e “Greatness Code”

Hoje é sexta-feira, dia de novidades no Apple TV+!

Publicidade

E as estreias de hoje deverão mexer com os coraçõezinhos de públicos bastante diferentes — desde aficionados de mistérios na era vitoriana até os apaixonados por esportes, passando pelo fã-clube do ator Tom Hiddleston e da skatista Letícia Bufoni. Vamos dar uma olhada?

“A Serpente de Essex”

O primeiro lançamento de hoje é o de “A Serpente de Essex” (“The Essex Serpent”, no original), minissérie de mistério baseada no romance homônimo de Sarah Perry e estrelada por Claire Danes (“Homeland”) e Tom Hiddleston (“Loki”).

Ambientada em 1893, durante a era vitoriana, a história segue Cora (Danes), mulher recém-enviuvada que se libertou de um casamento abusivo em Londres e tenta recomeçar uma nova vida em um pequeno vilarejo de Essex, na Inglaterra.

Publicidade

Por lá, entretanto, Cora descobre a lenda de uma mítica serpente que aterroriza as pessoas do vilarejo — e a população local acredita que a chegada da viúva acordou o monstro e ameaça a todos. A protagonista, então, se une a Will (Hiddleston), respeitado líder da comunidade, para investigar o mistério e lidar com a revolta local.

Relembrem o trailer abaixo:

Além da dupla de protagonistas, a minissérie terá ainda Frank Dillane (“The Girlfriend Experience”), Clémence Poésy (da franquia “Harry Potter”), Hayley Squires (“Adult Material”) e Greta Bellamacina (“This Sceptred Isle”). A indicada ao BAFTA Clio Barnard (“The Selfish Giant”) dirigirá os episódios, que terão roteiro de Anna Symon (“Mrs. Wilson”).

Publicidade

Os dois episódios iniciais de “A Serpente de Essex” já estão disponíveis no Apple TV+ — serão seis, no total, e os capítulos subsequentes serão liberados semanalmente, a cada sexta-feira.

“Greatness Code”

Mudando totalmente o disco, hoje chegou também ao Apple TV+ a segunda temporada de “Greatness Code”, docussérie esportiva que traz os momentos mais especiais da carreira de uma série de ícones de diversas modalidades.

Mais precisamente, a série une entrevistas exclusivas com imagens de arquivo e recursos de computação gráfica para ilustrar aquele momento decisivo no qual cada atleta chegou ao seu ápice — a tal da “grandeza” referenciada no título. Para isso, os documentados fazem um balanço das suas carreiras e das suas vidas pessoais, analisando tudo o que passaram para chegar àquele momento de glória.

Relembrem o trailer da nova temporada:

Official Trailer – Greatness Code S2



The sports world’s biggest stars, like @dangerusswilson, @scoutbassett and more, share their stories in Season 2 of #GreatnessCode streaming May 13 on Apple TV+ https://t.co/QytTm2Uypb pic.twitter.com/XfoVZ8ONYA — Apple TV+ (@AppleTVPlus) May 3, 2022

Seguindo a estrutura da primeira temporada, teremos seis episódios, cada um focado em um esportista diferente — incluindo a brasileira Letícia Bufoni, skatista seis vezes medalhista de ouro dos X-Games e atleta olímpica que participou de Tóquio 2020.

Publicidade

Além dela, teremos também episódios focados no futebolista Marcus Rashford, no jogador de futebol americano Russell Wilson, na atleta paraolímpica do atletismo Scout Bassett, no piloto (e primeiro negro a vencer um campeonato da NASCAR desde 1963) Bubba Wallace e na esquiadora multicampeã Lindsey Vonn.

Os seis episódios da segunda temporada de “Greatness Code” já estão disponíveis. Boa diversão!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.