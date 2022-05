Leslie Bibb entra pro elenco de “Mrs. American Pie”, do Apple TV+

Após Alisson Janney e Kristen Wiig, o Deadline noticiou hoje que Leslie Bibb é a mais nova atriz a integrar o elenco da série “Mrs. American Pie”, produzida pela Apple TV+. Ela ficou conhecida por filmes como “Homem de Ferro” e “Código de Conduta”, além de ter atuado em “About My Father”, ainda não lançado.

“Mrs. American Pie” é uma comédia que se passa nos anos 1970, cujo tema central é a história de Maxine Simmons, que tenta ser aceita na alta sociedade da época. A série também deve mostrar as contradições desse meio e do que a personagem deve abrir mão para realizar o que deseja. Bibb interpretará Dinah, um membro do referido grupo social adorável, mas vulnerável.

A produção é baseada em livro homônimo de Julliet McDaniel e foi criada por Abe Sylvia (“Os Olhos de Tammy Faye”), que também é a roteirista principal e showrunner. A direção fica com Tate Taylor (“Ma”). São previstos dez episódios para a primeira temporada, que ainda não tem data de estreia programada.

