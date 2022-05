Steve Jobs queria lançar iPhone sem bandeja para chip

O ex-executivo da Apple Tony Fadell, também popularmente conhecido como o “pai” do iPod, revelou mais detalhes sobre o desenvolvimento do iPhone original em uma entrevista com Joanna Stern, colunista do The Wall Street Journal, para o Museu da História da Computação.

A entrevista foi realizada como parte da divulgação do novo livro de Fadell, intitulado “Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making”. Durante a conversa, ele revelou que Steve Jobs queria que o iPhone tivesse um “design perfeito” e optou por eliminar a bandeja do cartão SIM de um dos primeiros protótipos.

Disponível no vídeo abaixo, a entrevista com Fadell começa em torno de 9’20”.

Nas palavras de Fadell, Jobs disse aos engenheiros e designers que trabalhavam no iPhone que “não queria mais um buraco nele”. O cofundador da Apple usou a operadora americana Verizon como exemplo para afirmar que um iPhone sem bandeja para cartão SIM seria possível, já que a operadora era conhecida por sua rede CDMA (tecnologia a qual não exige um cartão SIM), em vez da GSM.

O ex-engenheiro da Apple lembrou que teve que usar dados do mercado da época para provar ao ex-CEO da Maçã que o design baseado em CDMA resultaria em baixa procura pelo dispositivo — já que o padrão CDMA não era tão difundido quanto a tecnologia GSM.

Fato é que, tantos anos depois, os rumores sobre os próximos iPhones suscitam a possibilidade de os iPhones abandonarem a bandeja para cartão SIM em prol do chip eletrônico (eSIM). Estaria o “retorno dos que não foram” próximo? 😜

via 9to5Mac