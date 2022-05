Wise agora permite converter moedas de forma automatizada

A Wise liberou nesta semana uma nova ferramenta em sua plataforma que permite realizar a conversão entre duas moedas de forma automatizada. Com ela, usuários podem escolher exatamente a taxa câmbio desejada para suas transações.

É possível escolher duas entre 20 moedas diferentes, incluindo opções como o dólar americano (USD), o euro (EUR), o yeni (JPY), os pesos mexicanos (MXN), entre outros. O usuário então define o valor a ser convertido e o serviço faz o monitoramento automático das oscilações cambiais, realizando a conversão assim que a taxa indicada for atingida ou, até mesmo, caia para um valor ainda mais baixo.

Em nota, Pedro Barreiro, líder de Parcerias Bancárias e Expansão da Wise no Brasil, explicou como o novo recurso funciona:

Por exemplo, o usuário deseja converter R$1 mil para dólares americanos, e a taxa no momento em que o pedido de conversão foi criado é de US$1 = R$5. O usuário, então, configura a taxa desejada de US$1 = R$4,50. Quando a taxa de câmbio desejada é atingida, a conversão é realizada e, em vez de o usuário haver convertido R$1 mil em US$200 (se a taxa do momento da criação do pedido de conversão tivesse sido utilizada), ele receberá US$222,22 (com a taxa de câmbio desejada), um ganho de US$22,22 nessa conversão.