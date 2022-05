YouTuber coloca as mãos em “dummy” do “iPhone 14 Pro Max”

A Apple certamente surpreenderá todos nós se apresentar um design para os “iPhones 14 [Pro/Max]” diferente do que vem sendo recorrentemente vazado/especulado.

Se esse, porém, não for o caso e os rumores estiverem certos, a grande novidade da nova geração — especificamente dos “iPhones 14 Pro” — será a substituição do notch por um novo tipo de recorte na parte frontal (em estilo hole-punch), como já visto em conceitos e supostos esquemas técnicos.

Agora, quem teve a oportunidade de colocar as mãos (literalmente) nesse novo possível design foi o YouTuber Lewis Hilsenteger, do canal Unbox Therapy, o qual mostrou o aguardado futuro flagship topo-de-linha da Maçã — ou melhor, como ele deverá ser.

Hilsenteger também adquiriu um paquímetro digital para calcular com precisão as dimensões do “dummy” (basicamente, modelos físicos impressos em 3D, usados por fabricantes de cases) do dispositivo — comprovando que a câmera poderá ser realmente maior, bem como a espessura (ligeiramente).

No mais, o YouTuber destaca que, olhando para o modelo (obviamente, inoperável), as diferenças para o iPhone 13 Pro Max são quase “imperceptíveis”. De fato, com a provável mudança no notch, a maior novidade na usabilidade será vista com a tela ligada — e o quanto de espaço “adicional” o possível novo recorte frontal dos “iPhones 14 Pro” proporcionará.

O que acharam? 😊