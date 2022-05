Como agendar uma viagem no Uber [iPhone, iPad e web]

O Uber é certamente o aplicativo de transporte particular mais popular do mundo. Com apenas um toque, você pode pedir uma viagem e já saber na hora quanto a corrida vai custar.

Publicidade

O que pouca gente sabe é que esse serviço permite que você agende uma viagem, o que acaba sendo uma mão na roda para quem tem alguma reunião ou outro compromisso com data e hora marcada.

Confira, a seguir, como fazer isso usando o app para iPhones/iPads ou na web!

Como agendar uma viagem pelo Uber no iPhone/iPad

Abra o app do Uber e toque na barra de pesquisa “Para onde?”. Após inserir os endereços de partida e destino, selecione o botão representado por um carro e um relógio, no canto inferior direito. Escolha a data e o horário desejado e, quando estiver satisfeito, toque em “Definir”.

Confira a estimativa do valor a ser pago e toque em “Agendar UberX” (dependendo da modalidade), na parte inferior, e em Confirmar viagem » Pronto.

Publicidade

Alguns minutos antes da data e do horário agendado, os motoristas que estiverem mais próximos vão receber a solicitação da sua viagem. O Uber informa que o motorista poderá chegar ao local de partida a qualquer momento dentro do período de 15 minutos que foi selecionado.

Para cancelar uma viagem agendada, toque na sua foto (no canto superior direito) e vá em “Viagens”. No menu suspenso (na parte superior direita), selecione “Agendadas” e, depois, “Cancelar”.

Como agendar uma viagem pelo Uber na web

Abra o site do Uber e faça o login na sua conta. Após adicionar o local de partida e o destino, clique no menu suspenso “Iniciar viagem agora”, e então escolha a data e o horário desejados. Vá em “Confirmar” e, depois, em “Agendar”.

Para cancelar uma viagem agendada, passe o mouse em cima do seu nome (no canto superior direito) e vá em “Minhas viagens”. Na viagem agendada, clique em “Cancelar esta viagem” e confirme a ação.

Bacana, não é mesmo?! 🚗