Como ativar a verificação de duas etapas no Uber [iPhone]

Aqui no MacMagazine, já demos diversas dicas envolvendo a verificação de duas etapas em diversos aplicativos e serviços. Esse processo é altamente recomendado para manter as suas informações devidamente seguras e, com isso, evitar que pessoas estranhas tenham acesso a elas.

Hoje, mostraremos por aqui como você pode fazer esse procedimento no Uber, o aplicativo de transporte particular mais famoso do mundo.

Veja, a seguir, como proceder usando o aplicativo para iPhone!

Abra o app, toque na sua foto (no canto superior direito), em “Configurações” e depois “Segurança”.

Selecione “Verificação em duas etapas” e depois “Configurar agora”. Insira a senha usada para entrar no seu perfil do Uber e toque na flechinha (no canto inferior direito).

Em seguida, escolha como você quer receber os códigos de confirmação: por SMS (é necessário usar o seu número de telefone) ou por um app de segurança, como o Google Authenticator ou o 1Password (sem a necessidade de usar o seu número de telefone).

Caso escolha SMS, por exemplo, confirme o número do seu telefone e vá em “Avançar”. Depois, insira o código enviado e toque em “Enviar”.

Na tela seguinte, o Uber lhe mostrará oito códigos reservas, que poderão ser usados caso ocorra algum problema durante o recebimento do código de confirmação.

Aqui, é importante que você guarde esses códigos em um local seguro, que você não perca facilmente. Por fim, toque em Avançar » Pronto para finalizar.

O que acharam da dica? 🚗