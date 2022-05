Uber: como adicionar múltiplas paradas na sua viagem [iPhone e iPad]

O Uber possui alguns truques que podem facilitar bastante a sua vida naqueles momentos em que você precisa se transportar para algum lugar.

Publicidade

Uma delas permite que você adicione múltiplas paradas quando precisar parar em algum lugar no meio do trajeto, ou até deixar um amigo/parente que estiver dentro do carro com você, por exemplo.

A função, segundo o Uber, permite que essas paradas sejam de até três minutos e na ordem que foram adicionadas. Além disso, caso você divida o valor com outras pessoas, não é possível dividi-lo por cada parada, apenas o preço total da viagem.

A seguir, veja como fazer uma viagem com múltiplas paradas no app para iPhone/iPad (até o momento, ao menos, a versão web do serviço não permite a adição de múltiplas paradas).

Publicidade

Abra o app do Uber e toque em “Para onde?”. Em seguida, selecione o botão “+” para adicionar mais paradas.

Quando estiver satisfeito, toque em “Pronto” (no canto superior direito) e em “Confirmar [modalidade do Uber escolhida]”.

Se quiser alterar a ordem das paradas, toque e arraste o dedo sobre o novo local que deseja colocá-la; já para excluí-lo, toque no “X”.

Já conhecia esse recurso?