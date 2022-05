Aqui está o nosso agradecimento a todos os nossos patrões!

Mês a mês, nós aqui do MacMagazine fazemos questão de publicar um artigo agradecendo nominalmente a todos os que nos apoiam lá no Patreon ou no Catarse.

Publicidade

Os motivos pelos quais abrimos essa possibilidade de colaboração estão devidamente descritos/apresentados nos nossos próprios perfis do Patreon e do Catarse, e somos absurda e profundamente gratos a não só os nossos atuais 186 patrões, mas também a todos os leitores que já passaram por lá e por algum motivo tiveram que cancelar/suspender suas colaborações.

Para tornar essa colaboração melhor, nós oferecemos algumas recompensas para quem nos apoia, como participar de sorteios que realizamos no site, ter a chance de participar de episódios do nosso podcast, prioridade para viajar com a gente em futuros MM Tours, acessar o nosso grupo fechado no Facebook para bater papo com a equipe e outros patrões, navegar pelo site/app sem banners de propaganda, entre outras coisas.

Esperemos que vocês continuem reconhecendo o nosso esforço/empenho diário à frente do site. 😄 Independentemente da quantia mensal depositada, saibam que *todos* vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto.

Patrões Platinum Patrões Ouro Alan Ribeiro Leitão

Alexandre Patricio

Arnaldo Dias de Almeida Neto

Artur Duran

Bruno Bezerra

Cristiano Melo Gamba

Derson Lopes

Enio de Almeida Feitosa

Fabio Goncalves

Fernando Brum de Alcantara

Fernando FEG

Francisco Marchetti

Gustavo Henrique Mitraud Assis Rocha

Henrique Félix

Henrique Velloso

José Carlos de Jesus

Luciano Flehr

Nelson Barbosa Tavares Filho

Pedro M Colbachini

Rafael Dórcelles

Rafael Mantovani

Ricardo Küster

Romário Henrique

Sergio Bergamini

Thiago Demiciano

Wendell Belarmino Pereira Patrões Prata Alefe Souza

Alfredo Nugent Setubal

Alisson Paulinelli Rocha

Antonio Peregrino

Carlos Macena

Cristiano Rocha de Aguiar Filho

Dyego Vieira de Paula

Eduardo de Almeida Campos

Fernando Marques Vasconcelos Garcia

Gabriela Drumond

Geraldo Theodoro Tristão

Guilherme Battaglin

Gustavo Luis Missura da Silva

Henrique Ramos Marcarini

Humberto Ferraresso Barbato

Jailson Carlos da Silva

João Carlos Magalhães

Leandro Yoshio Shiroma

Magno Francisco Silva Filho

Marcelo

Márcio Magalhães Silva

Pedro Saija

Rafael Garcia de Souza Botafogo

Rafael Tadeu De Carvalho

Raphael Stanzani

Robert Tanaka

Roberto Morgado

Rodrigo Reis

Rogerio Monteiro Batista

Sandro Manfredini

Thiago

Thiago de Albuquerque Moreira

Vanderlei Gadotti

Victor Cezar Stamato Fernandes

Victor Moreno

Vinicius Patrinhani

Wagner Roth

Wilian Kazuo Arai Patrões Bronze Adelino Ferreira

Adilson Jobs

Alberto Yano

Alexandre Balbao

Alexandre Tancredo

Allisson Borowski Netto

Alvaro Silveira Neto

Ana Cristina Tandaya

Anderson Chamon

Andre Correia

Andre T. Albuquerque

Bernardo Santos

Bruno Dawid Sztern

Bruno de Castro Fernandes

Bruno Franco

Carlos Alberto Poblan de Araujo

Carlos D Panzan

Carlos Henrique Tuleski Artigas

Christian Nakada

Dalvan Cunha

Daniel Barbi Lemos

Daniel Souza

Dário Batista Moreno Neto

Diego Rebello

Eder Rodrigo Barbosa

Edes Peçanha Rabello de Oliveira

Edson Pereira

Eduardo de Castro Silva

Eduardo Ribeiro Costa

Eduardo Sponda

Elmer Mesquita

Fabricio Alvarenga

Flávio Campos

Francisco Ramos dos Santos Neto

Guilherme Hagel

Guilherme Passos

Guilherme Pinzegher

Gustavo da Silva Lima

Gustavo Lopes da Silva

Henrique Fascini

Ivan Gonzaga Barbosa

Ivo Santanelli

Jair Pires de Oliveira

João Gurgel

João Paulo de Oliveira

Jonatas Marques Rodrigues

Jorge Barburi

Jorge Reis Fleming

José Gonçalves de Oliveira Júnior

Julian Leite da Silva

Juliano Valadares

Krishnamurti Reis

Leandro Messore

Lennon Muniz

Leonardo Lence Barbosa

Luan Ribeiro

Lucas Andrade

Lucas Cássio Santos

Luiz Fernando Fajardo de Andrade Lima

Luiz Mariani

Luiz Otavio

Maicon F. Santos

Marcelo Dumke

Marcelo Rossi

Marcio da Costa de Biaso

Marco Andrei Kichalowsky

Marco Antonio Daiha

Marco Costa

Mateus Lima

Max Malta

Miguel Dias Teodoro Junior

Miguel Dornaes

Moacir Georgeto

Olavo Meyer

Paulo Fernandes

Paulo Gustavo

Paulo Sergio M Gomes

Paulo Victor T Lacerda

Pat Junqueira

Pedro Jr

Rafael Lustosa Matos

Rafael Marins Pinheiro

Rafael Nogueira

Rafael Zacharias

Raphael Andreotti

Renato Mota

Renato Navarro

Ricardo Lemos

Richard Seberino Marques

Roberto Matsubara Monteiro

Rodrigo Freitas

Rodrigo Rezende

Rodrigo Rodrigues

Rodrigo Silvestre

Sergio Gammaro

Silas Borges Monteiro

Tarito Chan

Thel Bertechini

Thiago de Almeida Milhomem

Tiago Antônio Peruchin

Victor Dias

Victor Milani

Vitor Cayres Jr

Vitor Fagundes

Yuri Chaves

Muito obrigado, galera! 😀