Como alterar a ordem dos nomes dos seus contatos [iPhone, iPad, Apple Watch e Mac]

Por padrão, na maioria dos países, os contatos são exibidos conforme são escritos. Ou seja: primeiro vem o nome e, em seguida, o sobrenome.

Porém, caso você já esteja acostumado com o padrão mais conhecido nos Estados Unidos — que exibe primeiro o sobrenome, é possível alterar a forma como esses nomes aparecem dentro do app Contatos (Contacts) e na aba dedicada no app Telefone (Phone), no caso do iPhone.

Veja, a seguir, como fazer esse ajuste no seu iPhone/iPad, Apple Watch e Mac!

Como mudar a ordem dos nomes no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e vá até Contatos » Ordenar por e depois em Contatos » Exibir por. Lá, escolha entre “Nome, Sobrenome” ou “Sobrenome, Nome”.

Como mudar a ordem dos nomes no Apple Watch

No caso do Apple Watch, você pode espelhar o seu iPhone para os ajustes ou personalizá-los.

Neste último caso, abra o app Watch e toque em “Contatos”. Depois, selecione “Personalizado” para visualizar as áreas “Ordenar por” e “Exibir por”. Por fim, escolha entre as duas opções.

Como mudar a ordem dos nomes no Mac

Com o app Contatos aberto, vá até Contatos » Preferências… na barra de menus (ou use o atalho command ⌘ , ). Aí, na aba “Geral”, escolha como quer mostrar e ordenar os nomes.

Com você gosta de usar por aí? 📞