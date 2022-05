Como aumentar o contraste do macOS

Seguindo as nossas dicas focadas em acessibilidade nos sistemas operacionais da Apple, a de hoje é para quem usa o macOS.

Entre as diferentes maneiras de personalizar a sua experiência na exibição de cores e de elementos na tela do Mac, uma se destaca: a possibilidade de aumentar o contraste da interface do macOS, deixando as bordas mais escuras.

Confira, a seguir, como ativar essa opção!

No Mac, abra as Preferências do Sistema e clique em “Acessibilidade”. Em seguida, na aba lateral, clique em “Exibição”. Na seção “Tela”, marque “Aumentar contraste”.

A partir desse ajuste, a transparência das bordas será diminuída de forma automática, o que tornará os botões, as caixas e diálogo e outros itens na tela ainda mais fáceis de serem visualizados.

