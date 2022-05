Como limpar a tela do Mac do jeito certo

Para manter o seu Mac longe de germes e sem sujeira na tela, é essencial que você realize uma limpeza com uma certa frequência.

Publicidade

Para isso, é importante levar em conta as dicas dadas pela própria Apple para realizar esse processo. A seguir, mostraremos como você pode fazer a limpeza da tela do seu Mac e de monitores da Maçã (como o Pro Display XDR e o Studio Display).

Vamos nessa?!

Como limpar a tela dos Macs

Antes de mais nada, desligue o Mac e desconecte o cabo de alimentação ou qualquer outro dispositivo/periférico conectado a ele. Em seguida, pegue um pano que não solte fiapos, umedeça-o levemente com água e passe-o com cuidado na tela.

Como limpar a tela de um monitor da Apple

Da mesma forma, desconecte o monitor da tomada e de outros dispositivos. Use um pano suave, seco e sem fiapos para remover a poeira da tela. Caso haja alguma outra sujeira, umedeça o pano com água ou detergente que seja destinado ao uso em telas ou monitores, e esfregue com cuidado a tela.

Publicidade

Caso possua um monitor com vidro de nanotextura (como o Studio Display, Pro Display XDR ou iMac), você deve usar apenas o pano de polimento incluso na caixa.

Caso encontre alguma dificuldade para tirar uma sujeira, é possível umedecer esse pano com uma solução de álcool isopropílico (IPA) 70%. Caso tenha perdido o pano, é possível adquiri-lo separadamente.

Solução de terceiros

No mais, existem produtos criados especificamente para esses propósitos que cumprem muito bem o seu papel, como por exemplo o kit limpa telas da Geonav, que sai por menos de R$40.

Publicidade

Fácil, não?! 🖥

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.