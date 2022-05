Acessibilidade: como ajustar a velocidade e a duração para manter os AirPods pressionados

Os AirPods, mesmo com tanta concorrência, seguem sendo um dos fones de ouvido do tipo TWS (true wireless system) mais populares do mundo. Isso se deve à facilidade de uso em múltiplos dispositivos da Maçã, dentre outros benefícios.

Assim como os demais aparelhos da Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV), os fones também possuem algumas funções voltadas à acessibilidade.

De um jeito superfácil, é possível alterar a velocidade com que uma ação ocorre ao pressionar a haste ou o botão dos fones.

Antes de mais nada, é bom salientar que esses recursos de acessibilidade estão disponíveis apenas nos AirPods (terceira geração), nos AirPods Pro e nos AirPods Max. Sem mais delongas, veja como fazer esses ajustes por aí! 🎧

No iPhone/iPad, abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » AirPods. Caso tenha mais de um AirPod, selecione-o.

Na seção “Velocidade para pressionar”, escolha entre uma das três opções: “Padrão”, “Lenta” ou “Mais Lenta”. Esse ajuste será usado quando você precisar pressionar os AirPods duas ou três vezes.

Já em “Duração para manter pressionado”, escolha entre “Padrão”, “Curta” ou “Mais Curta”. Essas opções são usadas quando for preciso manter os AirPods pressionados.

Prontinho! A partir desses ajustes, os AirPods já estarão funcionando conforme você ajustou. 😁

