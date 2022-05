Acessibilidade: como usar o recurso de inverter as cores [iPhone, iPad e Mac]

Conforme já mostramos dezenas de vezes aqui no MacMagazine, a Apple se esforça bastante para fazer com que os seus produtos sejam acessíveis para todas as pessoas, através das ferramentas de acessibilidade.

Publicidade

Um desses recursos é o de inverter as cores do dispositivo, o que pode ser de grande ajuda para alguns usuários.

Confira, a seguir, como ativar essa função no seu iPhone/iPad e Mac.

Como inverter as cores no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e vá até Acessibilidade » Tela e Tamanho do Texto. Por lá, você verá duas opções: “Inversão Inteligente” e “Inversão Clássica”.

A primeira inverte todas as cores da tela, exceto para imagens, mídias e alguns aplicativos que usam estilos de cores escuras. Já “Inversão Clássica” inverte todas as cores do conteúdo exibido.

A diferença entre “Inversão Inteligente” e “Inversão Clássica” no app Tempo

Como inverter as cores no Mac

Abra as Preferências do Sistema e clique em “Acessibilidade”. Em seguida, selecione “Exibição” (na barra lateral esquerda), certifique-se de que a seção “Tela” está selecionada e marque “Inverter cores”.

Caso queira inverter as cores também nas fotos e imagens, marque também “Inversão Clássica”. Vale lembrar que, caso você use um filtro de cor ou o Night Shift, a opção de inverter as cores é desativada automaticamente.

Bacana, não?! 😄