App Podcasts ganha assinaturas anuais, controle de downloads e mais

A Apple anunciou hoje cedo uma série de novidades importantes para o aplicativo Podcasts — algumas delas com previsão de chegada para os próximos meses, e outras já disponíveis desde já com o lançamento dos novos sistemas da Maçã. São melhorias úteis para criadores e usuários, e vamos dar uma olhada em tudo logo abaixo.

Publicidade

A grande novidade do dia é o chamado Delegated Delivery, um recurso que dará aos criadores e estúdios mais flexibilidade e possibilidades na distribuição dos seus podcasts. Com ele, será possível associar seus programas de áudio a serviços de hospedagem terceirizados, reduzindo os custos de manutenção e permitindo que os profissionais foquem somente no conteúdo e no marketing das suas criações.

Inicialmente, o Apple Podcasts oferecerá suporte a sete serviços de hospedagem, incluindo o Acast, o Libsyn e o RSS.com — outras empresas serão incluídas na lista no futuro, segundo a Maçã. Os criadores que fizerem uso do recurso poderão autorizar os serviços a fazer o upload de novos episódios, gratuitos ou pagos, em nome deles, além de agendar episódios especiais, fornecer aos assinantes acesso exclusivo a determinados conteúdos, disponibilizar experiências sem anúncios e muito mais.

A Apple liberará mais informações sobre o Delegated Delivery ao longo dos próximos meses, antes de o recurso ser lançado no outono do hemisfério norte (entre setembro e dezembro deste ano).

Mais novidades

Do lado dos usuários, o aplicativo Podcasts também recebeu algumas melhorias bem interessantes — essas, disponíveis de imediato, já incluídas no iOS/iPadOS 15.5 e no macOS Monterey 12.4, disponibilizados hoje.

Publicidade

Entre as novidades, usuários podem agora selecionar quantos episódios de um determinado podcast são baixados, seja por quantidade ou por janela de tempo. Desta forma, você pode escolher que apenas episódios lançados no último mês sejam mantidos no seu dispositivo, por exemplo — e, ao aplicar essa configuração, todos os episódios mais antigos serão automaticamente removidos.

Caso você tenha uma conexão de internet bastante estável (e de franquia bem grande, no caso de internet móvel) e prefira economizar espaço, também é possível selecionar a opção para não baixar nada — desta forma, o Podcasts funcionará somente via streaming, sem downloads dos episódios.

Publicidade

No iPhone e iPad, essas novidades estão incorporadas à seção Armazenamento do aplicativo Ajustes; por lá, o sistema pode dar recomendações para apagar episódios antigos ou já escutados — no caso de pouco espaço disponível no aparelho. Suas preferências, vale notar, ficam sincronizadas entre dispositivos e valem também para o Mac.

Além disso, agora é possível navegar pelos podcasts por temporada ou filtrar os episódios de cada programa por status. E as assinaturas anuais de podcasts, já anunciadas, então agora disponíveis — elas serão exibidas como opção padrão, inclusive, e mostrarão quanto o usuário economizará ao optar por elas caso o criador ofereça um desconto no pagamento anual.