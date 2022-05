Apple TV+ divulga trailer da 3ª temporada de “For All Mankind”

O espaço sideral está de volta no Apple TV+! Uma das séries de maior sucesso da plataforma, “For All Mankind”, retornará no dia 10 de junho próximo para a sua terceira temporada — e a Maçã divulgou hoje o trailer oficial dos novos episódios, que você pode conferir logo abaixo.

Conforme sugerido no final da temporada anterior, a história de “For All Mankind” explorará uma nova fronteira no seu terceiro ano: Marte. Movendo as ações para o início dos anos 1990 (e seguindo o conceito inicial de mostrar uma realidade alternativa na qual a Corrida Espacial nunca acabou), os novos episódios mostrarão a disputa emocionante entre os Estados Unidos e a União Soviética pela conquista do planeta vermelho — com a adição de um terceiro competidor improvável na disputa.

Estão confirmados para voltar na terceira temporada boa parte dos integrantes do elenco original da série, Joel Kinnaman (Ed), Shantel VanSanten (Karen), Jodi Balfour (Ellen), Sonya Walger (Molly), Krys Marshall (Danielle), Cynthy Wu (Kelly), Casey Johnson (Danny), Coral Peña (Aleida) e Wrenn Schmidt (Margo). Além disso, Edi Gathegi (“Crepúsculo”) se juntará ao elenco como Dev Ayesa, descrito como um “visionário carismático” que mira as estrelas.

Ronald D. Moore (“Battlestar Gallactica”) continua como produtor executivo e criador da série, enquanto Ben Nedivi e Matt Wolpert — também criadores — permanecem como showrunners. A Sony Pictures Television coproduz com a Apple.

A terceira temporada de “For All Mankind” terá dez episódios, e apenas o primeiro chegará ao Apple TV+ no dia 10/6 — os capítulos subsequentes serão liberados a cada sexta-feira, como de costume.

E aí, preparados? 🚀

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

