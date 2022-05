“Eva the Owlet”: Apple TV+ anuncia nova série animada infantil

E vamos de mais conteúdo para as crianças no Apple TV+! Depois de detalhar toda a sua grade de lançamentos para os próximos meses, a Maçã anunciou hoje o sinal verde para a produção de “Eva the Owlet”, nova série infantil animada baseada nos livros “Owl Diaries”, da escritora Rebecca Elliott.

Com mais de três milhões de cópias vendidas e traduções para oito idiomas, os livros de Elliot ganharão vida no Apple TV+ com uma série de canções originais do cantor e compositor Michael Fitzpatrick, da banda californiana Fitz and the Tantrums. A série tem consultoria do médico John F. Evans, especialista em saúde mental e em autoexpressão por meio da escrita.

A história é centrada em Eva, uma jovem coruja que mora no mundo florestal de Treetopington. Criativa e atrevida, Eva embarca em aventuras nos céus com sua melhor amiga e vizinha, Lucy, aprendendo a se expressar e colocar para fora suas ideias e personalidade — e registrando tudo no seu diário.

A Scholastic Entertainment e a Brown Big Films produzem a série com a Apple. Annabeth Bondor-Stone e Connor White (“Helpsters”) serão roteiristas principais e produtores executivos, enquanto Damien O’Connor (“Angela’s Christmas”) dirigirá os episódios.

Ainda não há informações sobre elenco, produção ou data de estreia, mas ficaremos de olho.

