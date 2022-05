iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4, watchOS 8.6 e tvOS 15.5 são lançados!

Após o recente lançamento das versões RC (Release Candidate), Apple liberou hoje as novas versões dos seus sistemas operacionais: o iOS 15.5 (compilação 19F77 ), o iPadOS 15.5 (idem), o macOS Monterey 12.4 (compilação 21F79 ), o watchOS 8.6 ( 19T572 ) e o tvOS 15.5 (compilação 19L570 ). Além dos sistemas, a Maçã também disponibilizou o Xcode 13.4 ( 13F17a ).

Vamos conferir tudo o que há de novo neles!

As novidades do iOS/iPadOS 15.5

Como a gente vem noticiando nos últimos meses, o iOS 15.5 e o iPadOS 15.5 vêm com pequenas melhorias — ao contrário da versão anterior, que trouxe recursos bastante interessantes.

Além da possibilidade de enviar e solicitar pagamentos do Apple Pay Cash pelo app Carteira (Wallet) e de um novo nome para o iTunes Pass, a atualização também trouxe uma configuração para limitar episódios armazenados no Apple Podcasts e corrige uma falha na adição de pessoas que chegam ou saem na automação residencial.

Além disso, também temos um novo alerta para pagamentos externos para compras que podem ser feitas fora da App Store em apps “somente leitura”, e o app Casa mostra aos usuários de HomePods a intensidade do sinal sem fio da rede Wi-Fi — e permite que usuários não recebam Alertas Críticos durante o modo Não Perturbe.

Changelog do iOS 15.5 O iOS 15.5 inclui as seguintes melhorias e correções de erros: O Apple Podcasts inclui um novo ajuste para limitar os episódios armazenados no iPhone e apagar automaticamente os mais antigos

Corrige um problema em que as automações da casa acionadas por pessoas chegando ou saindo podem falhar Changelog do iPadOS 15.5 O iPadOS 15.5 inclui as seguintes melhorias e correções de erros: O Apple Podcasts inclui um novo ajuste para limitar os episódios armazenados no iPhone e apagar automaticamente os mais antigos

As novidades do macOS 12.4

O macOS Monterey 12.4, por sua vez, também inclui a nova configuração para limitar episódios armazenados no Apple Podcasts e excluir automaticamente os antigos, bem como traz suporte ao Studio Display Firmware Update 15.5 — o que virá como uma atualização separada e refinará os ajustes da câmera.

Além disso, a Apple disponibilizou um novo wallpaper para celebrar a chegada do monitor e removeu o rótulo de “beta” do recurso Controle Universal.

Changelog do macOS Monterey 12.4 O macOS Monterey 12.4 inclui melhorias no Apple Podcasts e correções de erros: O Apple Podcasts inclui um novo ajuste para limitar os episódios armazenados no Mac e apagar automaticamente os mais antigos

O suporte à Atualização 15.5 do Firmware para Studio Display, disponível como uma atualização à parte, refina os ajustes da câmera, o que inclui redução aprimorada de ruído, contraste e enquadramento

A Apple também liberou hoje o macOS Big Sur 11.6.6 (compilação 20G624 ), a qual certamente inclui as mesmas correções de segurança do macOS Monterey 12.4.

As novidades do watchOS 8.6

Quanto ao sistema operacional do relógio inteligente da Apple, temos a chegada do suporte ao ECG no México, bem como suporte a notificações de ritmo cardíaco irregular.

Changelog do watchOS 8.6 O watchOS 8.6 inclui novos recursos, melhorias e correções de erros, tais como: Compatibilidade com o app ECG no Apple Watch Series 4 e posteriores no México

Compatibilidade com notificações de batimentos cardíacos irregulares no México

E quanto ao tvOS 15.5?

Como de costume, a Apple não divulgou o changelog do SO das Apple TVs. Aparentemente, baseando-se nas versões beta, a atualização não traz nenhuma novidade relevante, tendo apenas aprimoramentos gerais e correções de bugs menores.

Como atualizar o seu dispositivo?

Caso você tenha alguma dificuldade em fazer a atualização, temos algumas matérias mostrando como realizar o update do iOS/iPadOS, do macOS, do watchOS e do tvOS.

Não esqueçam de nos contar como estão seus aparelhos após o update. 😜