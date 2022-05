iOS 16 terá mais interatividade e watchOS 9 será “significante”, diz Gurman

Estamos a apenas três semanas da keynote de abertura da WWDC22, o que significa que falta menos de um mês para conhecermos as próximas versões dos sistemas operacionais da Apple.

Com relação ao iOS 16, especificamente, o repórter Mark Gurman, da Bloomberg, já havia ventilado que o futuro sistema não ganharia um novo design — mas sim melhorias gerais, principalmente nas notificações, e upgrades para os apps Saúde (Health) e Fitness. Agora, ele trouxe mais algumas informações sobre isso em seu boletim informativo “Power On” mais recente.

Gurman enfatizou que, embora não seja provável que o ‌iOS 16‌ terá grandes mudanças no visual, ele incluirá “novas formas de interação” e alguns “aplicativos novos da Apple”.

Embora eu não espere que a Apple apresente uma reformulação completa do software, deverá haver grandes mudanças em todo o sistema, novas formas de interação e alguns novos aplicativos da Apple.

Gurman não especificou quais novas formas de interação podem ser essas, mas há muito tempo usuários esperam (e clamam) por widgets interativos — os quais permaneceram praticamente intocados desde que chegaram com o iOS 14.

O repórter também acrescentou que o watchOS 9 será uma atualização “significativa”. Anteriormente, ele havia especulado que o sistema do Apple Watch poderá ganhar um novo modo de Reserva de Energia, mais tipos de exercícios e métricas rastreáveis, uma expansão da funcionalidade de rastreamento de sono e mais recursos de saúde para mulheres.

Apple interessada na startup Canoo?

Ainda no seu boletim informativo, Gurman forneceu algumas novas informações sobre a relação da Apple com a Canoo, uma startup de veículos elétricos. No começo de 2021, comentamos aqui que a Maçã havia tentado adquirir a startup, possivelmente para incorporar a tecnologia dela no seu projeto de veículo autônomo, o “Apple Car”.

Isso nunca aconteceu, e fontes de Gurman com conhecimento do assunto duvidam que a Apple queira adquirir a tecnologia da empresa agora; no entanto, uma crise dentro da Canoo fez com que vários executivos (engenheiros de hardware e software) deixassem a startup — e a Apple poderia alçá-los para seu próprio projeto, ainda mais que diversos talentos da Maçã deixaram a companhia nos últimos meses.

Uma pessoa próxima tanto da Apple quanto da Canoo alertou que a Apple provavelmente não iria querer a tecnologia subjacente da startup em um acordo, mas que seu talento em engenharia poderia ser um trunfo. A Canoo tem funcionários com experiência em interiores e exteriores de automóveis, software, fabricação automotiva, transmissões, tecnologia de baterias e outros componentes de veículos.

Ao que tudo indica, as empresas ainda não iniciaram alguma negociação de fato; mas considerando o atual cenário da Canoo, talvez isso não esteja fora de cogitação — afinal o próprio ex-CEO da startup, Ulrich Kranz, já está em Cupertino.

Vamos acompanhar, portanto.