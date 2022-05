★ iSteady V2, da Hohem, ganha prêmio de design Red Dot 2022

Há poucos meses, falamos sobre os excelentes gimbals para smartphones da Hohem — uma empresa especializada em tripés e gimbals para smartphones e câmeras.

Entre os citados, estava o iSteady V2, ideal para fazer lives ou vlogs com o iPhone. Durável e leve, o equipamento permite gravar vídeos de forma estável e com vários modos e orientações.

Com a qualidade que se espera de uma marca como a Hohem, que está sempre se esforçando para criar uma melhor experiência do usuário e aprimorar continuamente as capacidades independentes, o produto ganhou o importante Red Dot Design Award 2022, na Alemanha.

Trata-se de uma grande conquista no que se refere à promoção do desenvolvimento inteligente de estabilizadores de smartphones, o que confere à Hohem — empresa focada em fornecer aos usuários produtos com boa relação custo-benefício — muito reconhecimento internacional.

Sobre o produto

O iSteady V2 é um equipamento inovador no rastreamento inteligente de imagens. Apesar de a empresa estar na área há bastante tempo, o design do produto é diferenciado, visto que ele usa rastreamento inteligente com inteligência artificial (IA) com um design dobrável, o que o torna único em relação a outros gimbals presentes no mercado.

A cabeça do estabilizador, que inspirada no design da coruja biônica, inclusive, conta com alto nível de reconhecimento de IA, rastreamento rápido e acompanhamento automático.

O recurso de rastreamento IA, inclusive, elimina a necessidade de um aplicativo adicional para efetivar o rastreio — ele é feito pelo próprio gimbal, que é capaz de reconhecer o rosto dos usuários e segui-lo.

Outro ponto a se destacar é o design de prisma de diamante, que fornece três níveis de luz suave ajustáveis para satisfazer as necessidades dos usuários — as quais são bastante diversificadas, a depender do nível de iluminação (o que aprimora a qualidade de gravação de vídeo).

O iStead V2 conta também com um algoritmo antivibração de três eixos e uma lente (FOV), a qual é profundamente otimizada e fornece um reconhecimento visual preciso — o que aumenta a flexibilidade do produto.

Projetado com uma placa laminada dupla, o gimbal não somente fornece uma experiência de disparo inteligente, como também garante uma melhor utilização do espaço e portabilidade. Além disso, por ser dobrável e leve, ele permite muitos modos de gravação (inclusive com a mão), visto que pode ser facilmente colocado na bolsa e levado para qualquer lugar.

O produto também tem uma alça econômica com textura de couro, a qual garante uma sensação confortável durante toda a filmagem, o que o torna bastante confortável. No mais, ele possui uma bateria de 2.800mAh, que possibilita seu uso por 9 horas diretas (ou 4 horas com o sensor de IA ativado, e 2 horas com o sensor o LED ativado).

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.