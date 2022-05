Novo álbum de Kendrick Lamar quebra recorde do Apple Music

O último álbum de estúdio do rapper americano Kendrick Lamar, “Mr. Morale & the Big Steppers”, bateu um novo recorde no Apple Music.

Como divulgado pela conta do serviço de streaming da Maçã no Twitter, o novo álbum do rapper quebrou o recorde de maior número de reproduções (streams) em 24 horas, além de ocupar as 14 primeiras posições no ranking Top 100: Estados Unidos. O serviço, no entanto, não revelou os números de reprodução exatos.

Shout out @kendricklamar.



K-Dot's 'Mr. Morale & The Big Steppers' had the most first-day streams for an album released so far in 2022.https://t.co/Abap1ayEtY pic.twitter.com/paCc9HyykQ — Apple Music (@AppleMusic) May 14, 2022

O novo álbum do artista foi lançado no último dia 13, cinco anos após o sucesso “DAMN”. Entre as participações especiais do novo disco, estão artistas como Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Taylour Paige, Summer Walker, Ghostface Killah, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew, Tanna Leone e Beth Gibbons.

Alguém aí contribuiu para a concretização do novo recorde?

