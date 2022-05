Promoções na App Store: Affinity, Superflow!, Crying Suns e mais!

Começando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store, confira!

Se você tem um iPad e gosta de/trabalha com edição de imagens, não pode perder a oferta em destaque de hoje: o Affinity Photo, criado pela Serif, já foi eleito o “App do Ano para iPad” em 2019 e está novamente em oferta!

Com destaque para a criação de camadas — e a incrível gama de pincéis e filtros —, o aplicativo conta com suporte a múltiplos toques e ao Apple Pencil, um nível singular de precisão na seleção de itens e na aplicação dos efeitos em tempo real. Diversos tutoriais ensinam os muitos recursos do aplicativo, que é compatível apenas com iPads mais recentes e não requer nenhuma assinatura.

Se a sua preocupação é o suporte a tipos de arquivo, relaxe: o app abre desde arquivos do Adobe Photoshop até os mais diversos tipos de imagens (PNG, TIFF, JPG, GIF, SVG, EPS, EXR, HDR, PSD e PDF), além de ser compatível com as suas respectivas versões para macOS e Windows.

O app é um gigante, não só em tamanho (1,4GB), mas também em recursos. Confira o nosso review dele!



O Affinity Photo é a primeira ferramenta de edição de fotos verdadeiramente profissional e com todos os recursos para iPad — construída a partir do mesmo backend da nossa premiada versão para computador e totalmente otimizada, a fim de aproveitar a potência do hardware do iPad, bem como as suas capacidades de toque.

Ah, e a versão dele para macOS também está em promoção:

Mais apps da Serif

Os demais aplicativos da Serif também estão em oferta:

O Affinity Designer é o software de design gráfico vetorial mais rápido, suave e preciso disponível no mercado. Construído a partir do zero durante um período de cinco anos, todos os recursos, ferramentas, painéis e funções foram desenvolvidos tendo como ponto central as necessidades dos profissionais criativos. Com inovação e desenvolvimento contínuos, o resultado é um aplicativo de vanguarda que revolucionará a forma como você trabalha.

Dê vida às suas ideias usando o Affinity Publisher, o mais avançado software de publicação profissional dos desenvolvedores dos premiados aplicativos Affinity Designer e Affinity Photo. Desde revistas, livros, folhetos, pôsteres, relatórios e papéis até outras criações, este aplicativo intuitivo e incrivelmente otimizado tem tudo o que você precisa para criar belos layouts prontos para publicação. E, com a inovadora capacidade de integração total com outros aplicativos Affinity, ele revoluciona completamente o fluxo de trabalho de profissionais de criação em todo o mundo.

Aproveitem! 😉

Abaixo outros aplicativos para iOS/iPadOS/watchOS que, juntos, somam quase R$120 em descontos:

Evite as barras.

Jogo de estratégia.

Utilitário musical.

Marcas d’água.

Utilitário para desenvolvedores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!