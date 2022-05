Recurso Tap to Pay do iPhone já está em testes no Centro de Visitantes do Apple Park

Você provavelmente já sabe que, em breve, seu iPhone transformar-se-á numa maquininha de cartão: com o recurso Tap to Pay, anunciado recentemente pela Apple, os smartphones da Maçã poderão aceitar pagamentos de outros iPhones ou de cartões de crédito do tipo contactless (sem contato), facilitando a vida de pequenos comerciantes e pessoas físicas em uma série de contextos.

Publicidade

Os detalhes sobre o recurso ainda são raros — sabemos que ele será lançado inicialmente nos Estados Unidos, mas não há uma previsão de data nem outras informações técnicas/financeiras sobre a coisa toda. De qualquer forma, já podemos dar uma espadinha no Tap to Pay em ação no mundo real!

Como informou o usuário @NTFTWT no Twitter, o recurso já está sendo utilizado em fase de testes no Apple Park Visitor Center (Centro de Visitantes do Apple Park, loja da empresa que fica colada ao novo campus). Por lá, ao fazer uma compra, o pagamento é feito diretamente por um iPhone nas mãos do atendente — basta aproximar o seu próprio iPhone/Apple Watch (ou um cartão de crédito compatível) ao aparelho e a compra é concluída.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Atualmente, as lojas da Apple ao redor do mundo já usam iPhones como terminais de pagamento, mas os aparelhos são equipados com um hardware adicional (bastante volumoso, aliás) que serve para receber os pagamentos via cartão ou dispositivo eletrônico. Com o Tap to Pay, nada disso será necessário.

Publicidade

O Centro de Visitantes do Apple Park costuma ser o “celeiro” dessas novidades, posteriormente implementadas em todas as lojas da Maçã. É provável que o espaço esteja sendo utilizado como base de testes do recurso, e que a expansão ocorra somente após o lançamento “definitivo” do Tap to Pay.

É provável que a Apple tenha mais a dizer sobre o recurso na próxima WWDC, que ocorrerá no início do mês que vem. Vamos aguardar!