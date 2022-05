Usuário recupera iPhone perdido em avião há dias [atualizado: errata]

Só quem já passou pela experiência de perder algo (principalmente um dispositivo eletrônico) em um avião consegue imaginar como pode ser uma dor de cabeça para recuperá-lo.

Foi isso que aconteceu com o proprietário de um iPhone durante um voo da Qantas Airways, maior empresa aérea australiana — mas, no final, a dor de cabeça foi “recompensada” . As informações são do One Mile at a Time.

O relato foi divulgado em um fórum no dia 6 de maio, quando um usuário perguntou se havia uma maneira de entrar em contato com o lounge da Qantas em Sydney para tentar localizar um iPhone perdido durante uma viagem realizada alguns dias antes. Ao tentar rastrear o dispositivo pelo app Buscar (Find My), ele descobriu que o iPhone não estava em uma sala — e sim ainda no avião.

Durante o tempo em que tentava obter suporte da companhia área, o usuário acompanhou o iPhone viajar para vários locais. Inicialmente, ele saiu de Sydney para Auckland (na nova Zelândia) e depois voltou para a metrópole australiana. Posteriormente, o dispositivo saiu numa viagem intercontinental para Honolulu (capital do Havaí) antes de chegar a Sydney novamente, seguido por outra viagem para a cidade neozelandesa e depois de volta a Sydney.

Depois que o avião completou sua terceira viagem internacional — e com muita ajuda de outros membros do fórum —, o proprietário recebeu uma ligação de um funcionário da Qantas, o qual disse que o iPhone estava sendo entregue a serviços internacionais de bagagem, onde ele recuperou o dispositivo após quase quatro dias.

Além de conseguir o dispositivo de volta, com a quantidade de tempo gasto no ar, o iPhone acabou alcançado o nível prata do programa de recompensas da Qantas — o que, segundo o dono, foi deferido pela companhia aérea.

Azar com sorte? 😜

via AppleInsider

ERRATA17/05/2022 às 09:12

Como analisado por um leitor, a Qantas Airways não concedeu ao dono do iPhone perdido o nível prata no seu programa de recompensa — tudo não passou de uma brincadeira feita pelo usuário devido ao número de viagens que o dispositivo realizou “escondido”. Pedimos desculpas pelo equívoco.