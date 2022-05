WhatsApp trabalha para adicionar prévias aos links do Status

Depois de um longo e tenebroso inverno, parece que os Status estão com tudo na equipe de desenvolvimento do WhatsApp: só nas últimas semanas, falamos sobre reações com emojis, novas opções de envio e até mesmo a aparição das postagens temporárias na própria lista de chats do mensageiro. Agora, mais (possíveis) novidades.

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está testando — tanto em dispositivos móveis quanto no desktop — a opção de exibir prévias de links completas em URLs compartilhadas pelo Status, conforme visto abaixo:

Com a novidade, ao colar um URL no Status, o link seria exibido com uma prévia do seu conteúdo (incluindo imagem, título da página e um pequeno trecho do texto) — da mesma forma que já ocorre nas próprias conversas do WhatsApp. Você poderia tocar no ícone de “X” para ocultar a prévia e compartilhar apenas o link, como já acontece.

O recurso foi avistado em testes em uma versão do WhatsApp Beta para iOS, surgindo também no WhatsApp Desktop Beta 2.2218.1. Pela “cara” da coisa toda, é provável que a novidade já esteja em fases finais de ajustes e seja liberada muito em breve.

E aí, curtiram?