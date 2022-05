Agora vai? “Apple Watch Series 8” deverá adotar design plano

Quem acompanhou a indústria de rumores da Maçã no ano passado certamente se lembrará que, no caso do Apple Watch, era dado como basicamente certo que a versão Series 7 do reloginho receberia um novo design, com tela e laterais mais retas, para “combinar” com a linguagem visual recente dos iPhones.

O rumor, entretanto, não se concretizou: para a tristeza de alguns (e alegria de outros), o Apple Watch Series 7 veio com o mesmo visual “arredondado” de sempre — e especulou-se até que a Maçã teria adiado o redesign por conta de problemas na produção do reloginho. Agora, os tambores já podem voltar a rufar.

Segundo a conta @ShrimpApplePro, do Twitter, já está em produção um vidro frontal plano para uma futura versão do Apple Watch — e, segundo apontam os rumores, há “altas chances” de a peça ser de fato destinada ao vindouro “Apple Watch Series 8”. Ou seja, o novo design deverá chegar com um ano de atraso… mas chegará, pelo visto.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

illustration image only not real. https://t.co/uC6i22Q0aZ pic.twitter.com/DmWh8FOZGE — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022

O leaker Jon Prosser corroborou os rumores, compartilhando uma série de renders produzidos pelo designer Ian Zelbo — você pode conferi-los na imagem acima e aqui embaixo:

Caso confirmado, o novo design do Apple Watch será o primeiro a trazer uma tela plana (e com bordas ainda menores, possivelmente) ao relógio — além de outros rumores que vêm circulando nos últimos meses, como a chegada de um termômetro, melhorias no monitoramento de atividades e até mesmo a existência de três tamanhos distintos.

