Alerta agudo nos AirPods teria rompido tímpanos de adolescente

A Apple está sendo processada pelos pais de um adolescente de 12 anos no estado do Texas, nos Estados Unidos. Segundo eles, seu filho teve os tímpanos rompidos por um alerta sonoro agudo e exageradamente alto emitido pelos AirPods Pro.

O som, que se tratava de um alerta do tipo AMBER — criado para notificar moradores de casos de rapto de crianças —, teria sido reproduzido pelos fones de ouvido enquanto o garoto, identificado no processo apenas pela sigla BG, estava assistindo a um filme em seu iPhone.

De acordo com os pais, seu filho tem sofrido com crises de tontura, vertigem, zumbidos e náusea, já que, além de romper seus tímpanos, o alerta também causou danos na cóclea e lesões em sua audição. No processo, ambos afirmam que os fones estavam ajustados em um volume relativamente baixo.

Mais especificamente, o processo acusa a Apple de produzir AirPods Pro “defeituosos” que não protegem o usuário de alertas ou notificações excessivamente barulhentas. Alguns relatos de casos parecidos com o de BG também foram encontrados no Reddit.

Os pais do garoto querem que a Apple pague uma indenização alegando um sério estresse emocional causado pelo episódio, o que, segundo eles, também serviria para evitar que outras empresas não cometam erros como esse no futuro.

Os alertas AMBER, vale notar, podem ser desativados nos Ajustes dos iOS, na seção de Notificações. Também é possível desativar os chamados “Alertas de Emergência e Alertas do Governo”. Isso no entanto, pode variar dependendo da região.

via MacRumors