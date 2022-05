Apex Legends Mobile está agora disponível no iOS

Após adiamentos e um longo período de testes, o battle royale Apex Legends, desenvolvido pela Respawn Entertainment, finalmente está disponível para dispositivos móveis (iOS e Android) — prometendo rodar com facilidade até mesmo em aparelhos mais antigos.

Intitulado Apex Legends Mobile, o jogo traz as mesmas mecânicas encontradas na versão tradicional do título para consoles e PC, com a adição de um novo modo inédito chamado Team Deathmatch. Além disso, ele também conta com itens cosméticos, passes de batalha desbloqueáveis e personagens exclusivos.

Ao contrário de alguns de seus principais competidores no mercado, Apex Legends Mobile não terá cross-play com outras versões do jogo, sendo limitado ao ambiente móvel. Isso acontece pois o jogo foi “construído do zero para ser uma experiência independente de sua versão tradicional e totalmente adaptada às telas sensíveis ao toque”, segundo os desenvolvedores.

Já no lançamento, o jogo dispõe de 10 dos 18 personagens conhecidos por fãs da franquia. São eles: Bloodhound, Gibraltar, Lifeline, Wraith, Bangalore, Octane, Mirage, Pathfinder e Caustic.

Embora a edição tradicional do jogo exija um PC razoavelmente poderoso, Apex Legends Mobile promete rodar até mesmo em celulares mais antigos com apenas 2GB de RAM . Para jogá-lo, é preciso ter um iPhone 6s ou superior com, pelo menos, o iOS 11 instalado, além de no mínimo 4GB de armazenamento disponível.

Assim como a versão de 2019, Apex Legends Mobile é free-to-play e já está disponível na App Store. A distribuição é da Electronic Arts.

