App Store agora permite aumento automático em assinaturas

Recentemente, publicamos que a Apple estava testando um novo alerta para possibilitar que desenvolvedores realizassem alterações no valor das assinaturas de aplicativos de forma automática, sem a necessidade de o usuário confirmar que aceita o novo valor antes da renovação.

Agora, a Maçã informou que está efetivando essa alteração, disponibilizando-a para todos os desenvolvedores — antes, ela estava restrita a algumas contas. Porém, haverá algumas regrinhas para impedir que desenvolvedores exagerem nos reajustes; além disso, é claro, usuários ainda serão devidamente informados sobre os aumentos.

Segundo a empresa, serão enviados antecipadamente emails, notificações push e mensagens no próprio aplicativo para informar as pessoas sobre a alteração no preço. Nesses alertas, a empresa também informará como visualizar, gerenciar e cancelar assinaturas, caso usuários não concordem com o reajuste.

Atualmente, vale recordar, o assinante deve obrigatoriamente responder se quer ou não renovar a assinatura, de modo que ela é cancelada automaticamente caso nenhuma ação seja tomada. Isso, segundo a Apple, faz com que alguns tenham que tomar medidas para assinar novamente o app.

Voltando às condições, a Apple só permitirá a renovação automática caso o aumento de preço não ocorra mais de uma vez por ano, não exceda US$5 do valor de uma assinatura mensal e US$50 de uma anual. Também não poderá haver um aumento que ultrapasse o limite de 50% do preço original da assinatura.

