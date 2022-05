Apple adia expansão do retorno aos escritórios após alta de COVID-19

Pois é: parece que quando a novela do retorno da Apple aos escritórios tinha data para terminar, aqui estamos nós com mais um capítulo inesperado. Conforme divulgado pelo repórter Mark Gurman, a empresa adiou o prosseguimento do seu plano de retorno ao trabalho presencial — tudo por conta de uma nova tendência de alta nos casos de COVID-19 nos Estados Unidos.

Conforme anunciado anteriormente, a Apple divulgou um cronograma de retorno gradual aos escritórios, inicialmente com apenas um ou dois dias de trabalho presencial por semana. No dia 23 de maio, uma nova etapa seria iniciada, com três dias de trabalho nos escritórios; foi exatamente essa nova etapa que a Maçã achou melhor adiar.

Além do atraso no cronograma, a Apple reinstituiu também o uso obrigatório de máscaras em todas as áreas comuns dos seus escritórios, outra medida para combater a disseminação do vírus — afinal de contas, mesmo com o adiamento, os funcionários continuarão precisando frequentar os espaços físicos ao menos duas vezes por semana.

Ainda não há uma nova data para o avanço do cronograma da empresa, mas já se sabe que, quando ele finalmente entrar em efeito, a maioria dos funcionários terá de trabalhar presencialmente às segundas, terças e quintas-feiras — com o trabalho remoto mantido às quartas e sextas-feiras.

Embora (ao menos oficialmente) o adiamento esteja relacionado apenas às questões sanitárias, vale lembrar que o plano da Apple de retorno ao trabalho presencial tem sido severamente criticado por parte dos seus funcionários: vários já ameaçaram deixar a empresa, e a Maçã perdeu um talento importante da área de aprendizado de máquina justamente por esse motivo.

Vejamos, portanto, os próximos capítulos dessa imprevisível novela.