Apple Music Live é anunciado com show de Harry Styles em 20/5

Muitos devem se lembrar que, em 2017, o Apple Music Festival (antes conhecido como iTunes Festival) foi cancelado após dez anos consecutivos sendo realizado. Pouco mais de dois anos depois, em 2019, os executivos da Apple disseram que a programação não havia acabado de uma vez por todas — e sim sido “suspensa”.

Agora, finalmente teremos a continuação da série de shows com alguns dos maiores artistas do mundo a partir do Apple Music Live, que dará continuidade ao legado dos seus antecessores. Vale notar que a Maçã apresentou brevemente o Apple Music Live em 2019 com uma série de shows em Milão, o qual não foi continuado na época.

Introducing #AppleMusicLive, a new concert series with your favorite artists.@Harry_Styles kicks it all off live from New York on May 20, only on Apple Music. https://t.co/K9ZnrDiWKT pic.twitter.com/IUx3WQ1I4f — Apple Music (@AppleMusic) May 17, 2022

Como divulgado pela conta oficial do Apple Music no Twitter, a nova programação debutará com uma apresentação do cantor Harry Styles, a qual será transmitida exclusivamente pelo Apple Music no dia 20 de maio (sexta-feira próxima).

Por mais tempo e esforço que se empreenda produzindo música no estúdio, é em cima do palco que o artista realmente mostra o seu trabalho. O Apple Music Live, nova série do Apple Music, foi criado com este objetivo: oferecer às maiores estrelas da música a maior plataforma possível para mostrar ao mundo como elas se conectam com o público e como suas músicas se traduzem ao vivo. A série será lançada no dia 20 de maio com Harry Styles, que irá estrear o terceiro álbum solo, Harry’s House, em uma arena em Nova York recheada com seus melhores amigos e fãs mais barulhentos.

Ainda não há informações sobre quais artistas farão as próximas apresentações da nova série, mas com certeza vem ainda mais coisa boa por aí!

