Como desativar a adição de músicas de playlists na sua biblioteca [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Música (Music) oferece a possibilidade de ouvir tanto as músicas que fazem parte da sua biblioteca pessoal (como aquelas compradas na iTunes Store ou ripadas de CDs, por exemplo) quanto as presentes no Apple Music (serviço de streaming da Maçã).

Normalmente, quando você adiciona uma música a uma playlist, ela é automaticamente adicionada à sua biblioteca. Assim, é possível ter acesso a essas faixas de uma forma ainda mais fácil.

Porém, caso não queira que isso ocorra, é possível facilmente desativar essa função. Veja, a seguir, como é rápido fazer isso no iPhone/iPad e no Mac!

Como desativar a adição de músicas de playlists na sua biblioteca no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e vá até “Música”. Em seguida, desmarque a opção “Adicionar Músicas de Playlists”, na seção “Biblioteca”.

Como desativar a adição de músicas de playlists na sua biblioteca no Mac

Com o app Música devidamente aberto, vá até Música » Preferências…, na barra de menus (ou use o atalho command ⌘ , ). Depois, vá até a aba “Avançado” e desmarque a opção “Adicionar músicas à Biblioteca ao adicioná-las a playlists”.

Superfácil, não acham?!