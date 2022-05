Como reiniciar o HomePod usando o iPhone/iPad

Mesmo ainda indisponível no Brasil (ao menos de forma oficial), muita gente já usa o HomePod por aqui. O alto-falante inteligente da Maçã não só permite que você use os comandos já conhecidos da Siri, como também possibilita que você controle os seus acessórios que “conversam” com o protocolo HomeKit.

Publicidade

Como nem tudo é perfeito, pode ser que você esteja enfrentando algum problema com o seu HomePod. A maneira mais fácil de resolvê-lo, claro, é reiniciando o dispositivo.

A seguir, veja como é fácil fazer isso por aí!

Primeiramente, é necessário que você tenha em mãos um iPhone ou iPad com o aplicativo Casa (Home) devidamente instalado — e com o HomePod configurado, é claro.

Publicidade

Com esse app aberto, pressione e segure o dedo em cima do HomePod, role até o fim da página e toque no ícone representado por uma engrenagem. O processo seguinte vai depender da sua configuração de HomePods:

Caso tenha apenas um HomePod, toque em “Redefinir HomePod” e, em seguida, em “Reiniciar HomePod”. Já se tiver um par estéreo de HomePods, toque em “Reiniciar HomePod”.

Bem fácil, não acham? E, dependendo da posição dele na sua casa, muito melhor e mais fácil do que tirar o alto-falante da tomada. 🎶