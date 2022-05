OWC lança SSD Envoy Pro mini no formato de pendrive

A Other World Computing (OWC) anunciou hoje uma nova versão da sua linha de SSDs Envoy com um formato semelhante ao de um pendrive — mas sem perder o desempenho em relação às opções de tamanho convencional.

O Envoy Pro mini é um SSD universalmente compatível, disponível em versões com 250GB, 500GB e 1TB de armazenamento. “Universalmente compatível” pois ele funciona com Macs, PCs, iPads, Chromebooks, tablets Android e dispositivos Surface fabricados nos últimos 15 anos — graças ao design com conector duplo que oferece suporte tanto para a interface USB-A quanto USB-C (Thunderbolt).

A OWC diz que seu novo SSD externo é perfeito para salvar fotos, vídeos, armazenar jogos em consoles e fluxos de trabalho profissionais para criadores de conteúdo. Os usuários também podem carregar e reproduzir mídias do Envoy Pro mini em smart TVs — e o dispositivo também é totalmente inicializável, com suporte para acesso a dados e velocidades de transferência de até 946MB/s.

Ainda de acordo com a fabricante, seu acabamento em alumínio ajuda a dissipar melhor o calor, possibilitando usos prolongados. Além disso, ele vem com um cordão para que você carregue-o consigo mais facilmente.

O Envoy Pro mini está em pré-venda no site da OWC a partir de US$80.

