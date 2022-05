Pesquisadores provam que dá para invadir um iPhone desligado

Viver de maneira tão conectada também implica em estar sujeito a vulnerabilidades. E parece que desligar os aparelhos é a maneira derradeira de se fechar a qualquer risco, certo? Pesquisadores alemães mostraram recentemente que não.

Publicidade

Acadêmicos da Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha, descobriram uma brecha em iPhones enquanto estão no modo reserva de energia — quando a bateria já está com nível de carga baixíssimo e o aparelho desliga, mas ainda ficam disponíveis cartões expressos no Apple Pay, chaves do Car Key e a localização do Buscar para iPhones a partir do modelo 11.

Nesse modo, ficam ligados o chip de NFC , o U1 (de banda ultralarga) e o do Bluetooth. Isso é útil para diversos recursos, embora seja também a fonte da vulnerabilidade em questão.

Segundo os pesquisadores alemães, não há criptografia ou barreira que impeça a invasão do aparelho por meio do chip do Bluetooth. Em um artigo publicado [PDF], eles sugerem que haja uma mudança no firmware do componente para corrigir a falha. Apesar disso, os próprios acadêmicos afirmam que a vulnerabilidade exige que o iPhone tenha passado pelo processo de jailbreak.

Publicidade

Suas descobertas foram resumidas no vídeo abaixo:

Ryan Duff, um outro pesquisador ouvido pela Motherboard (coluna de tecnologia da VICE), disse que pode ser possível atacar o chip do Bluetooth e modificar o firmware, mas que não fora isso que o grupo alemão conseguiu fazer. Duff adicionou, ainda, que não se trata de uma invasão sem que haja vulnerabilidades prévias.

De qualquer forma, é mais um modo possível de buscar brechas nos iPhones, além da importante lembrança de que o componente usado para realizar o ataque não conta com criptografia que impeça uma invasão. Isso deverá motivar um reforço por parte da Apple nesse âmbito.

via Ars Technica