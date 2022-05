Recurso que esconde nudez para crianças no iMessage chega a mais países

Como noticiamos no mês passado, a função Segurança na Comunicação (Communication Safety) chegaria à Austrália, à Nova Zelândia, ao Reino Unido e ao Canadá “em breve”. Com o iOS 15.5, a data chegou, conforme informou o The Apple Post.

Uma das novidades da atualização — para esses países — é a implementação da função de segurança no iMessage para crianças e adolescentes. Agora, as quatro nações juntam-se aos Estados Unidos como os únicos locais que contam com a função.

A Segurança na Comunicação consiste em uma medida para evitar que usuários de iPhones mais jovens entrem em contato com conteúdos de nudez e/ou sensíveis. O software detecta quando imagens enviadas pelo iMessage contêm esse tipo de informação, borra a foto e mostra um aviso, além de obrigar a pessoa a tocar numa opção para conseguir ver o que foi enviado.

O recurso funciona apenas se ativado pelos pais, de modo que também necessita que o Compartilhamento Familiar esteja funcionando. Além disso, para usar a Segurança na Comunicação, também é preciso que a função Tempo de Tela esteja ligada.

A novidade é parte de um esforço maior da Apple visando a combater o abuso infantil. Outra ideia, que gerou bastante controvérsia, foi a de escanear todas as imagens enviadas para o iCloud em busca de pornografia infantil. Apesar da garantia de que as fotos seriam analisadas no próprio dispositivo, antes do upload, analisar todo o conteúdo produzido em um aparelho, mesmo que para uma causa crucial, pode ser temerário. Por isso, a proposta foi adiada indefinidamente.

De todo modo, a novidade menos polêmica do pacote viu agora sua primeira expansão além dos EUA. Vamos esperar que o futuro em que a Segurança na Comunicação chegue ao Brasil (e/ou a Portugal) não seja tão distante.