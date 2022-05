★ WhatsApp: como transferir mensagens do Android pro iPhone?

Quando nós compramos um smartphone novo, uma das primeiras coisas que fazemos é instalar o WhatsApp. Você terá os mesmos contatos, no entanto, todo o seu histórico de conversas será perdido. Ao contrário dos outros aplicativos de mensagens, no entanto, é necessário recuperar um backup ou do iCloud ou do Google Drive — o que é um tanto quanto antiquado e nada prático.

Publicidade

E fica ainda mais difícil recuperar as mensagens caso você troque de sistema operacional. Isso porque o formato de backup nos celulares da Apple e nos Androids é diferente, de modo que só recentemente passou a ser possível transferir mensagens do iOS para alguns modelos de celulares com o SO do Google.

Caso você queira transferir chats de um Android para um iPhone, a situação é ainda mais complicada. Embora a Meta venha trabalhando nessa possibilidade, é necessário recorrer a programas de terceiros para fazer essa transferência, e um dos que se propõem a esse trabalho é o UltFone WhatsApp Transfer.

Como o UltFone funciona?

O aplicativo suporta a transferência de conversas tanto do WhatsApp quanto do WhatsApp Business sem nenhuma restrição relacionada ao sistema operacional. Com ele, é possível realizar essa transferência com poucos passos — o que é essencial para quem não quer ter dores de cabeça.

Com o UltFone, todos os backups criados com o programa são mantidos no computador, de modo que eles são salvos separadamente a cada novo backup. Isso pode ser útil caso os dados do WhatsApp já tenham ultrapassado o limite de armazenamento do iCloud, de modo que é possível salvá-los no desktop para recuperá-los quando (e se) necessário.

Além de seus dados serem mantidos em segurança (sem risco de perda e vazamento), é possível restaurar um backup sem ter que reiniciar o iPhone ou reinstalar o WhatsApp — como acontece em muitos outros softwares. Uma verdadeira mão na roda para quem precisa com urgência realizar a transferência.

Como transferir conversas do WhatsApp para outro celular?

Para transferir dados do WhatsApp entre dispositivos, é só abrir o app UltFone, conectar os dois dispositivos ao computador e selecionar qual é o aparelho de origem e qual o de destino. Depois, é só clicar no botão “Transferir” para continuar e confirmar que os dados anteriores do WhatsApp serão substituídos pelos novos.

Na sequência, o programa fará o backup dos dados do WhatsApp no ​​dispositivo de origem. Prosseguindo, é necessário ter configurado sua conta no app da Meta no iPhone de destino para, só então, clicar em “Conectado” — o que finalmente concluirá a transferência.

Publicidade

Caso você queira mais informações sobre como realizar o procedimento, o UltFone preparou um guia detalhado para lhe ajudar com esse trabalho. 😉

E quanto aos valores?

Caso você queira ter o UltFone, é possível obter o software por uma assinatura ou uma compra vitalícia.

Uma assinatura mensal (para um uso específico do software) está saindo por apenas US$20, enquanto o plano anual custa US$40. Se você quiser ter o app para sempre, deverá desembolsar US$51 — o que não é tão mais caro que o valor da assinatura anual.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.