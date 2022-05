WhatsApp permitirá sair de grupos sem chamar muita atenção

O WhatsApp está finalmente trabalhando para tornar as coisas menos embaraçosas quando você quiser sair de um grupo no aplicativo ao ocultar a notificação enviada no chat para os participantes — exceto para os administradores.

Atualmente, quando alguém sai de um grupo, o WhatsApp notifica todos os membros por meio de um alerta que fica no próprio chat. No entanto, como divulgado pelo WABetaInfo, se um participante estiver para deixar um grupo, ele verá em breve uma caixa de diálogo que diz: “Somente você e os administradores do grupo serão notificados de que você saiu do grupo”.

Mesmo que a screenshot acima seja da beta do WhatsApp Desktop, o WABetaInfo afirma que o recurso será disponibilizado na versão de testes do mensageiro para iOS e Android no futuro. Não há, porém, informações de quando isso estará disponível para todos.

O que acharam?