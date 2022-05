Withings lança relógio com visual clássico e suporte ao app Saúde

Quem quer contar com um relógio inteligente e está imerso no universo Apple, muito provavelmente tem uma pré-disposição a adquirir um Apple Watch, visto que o relógio inteligente da Maçã conta com uma integração perfeita com o iPhone e acaba facilitando muito a vida dos usuários.

Por outro lado, muita gente não curte muito o visual mais “moderno” (e imitado) do dispositivo da Maçã, de modo que algumas pessoas preferem um design mais clássico (redondo) e acabam deixando de comprar um relógio inteligente para adquirir um velho e bom “mostrador de horas”.

Mas algumas marcas se propõem a unir o útil ao agradável, levando recursos poderosos e modernos a dispositivos com visual mais clássico, como é o caso da Withings. A marca lançou recentemente o ScanWatch Horizon, um relógio em aço inoxidável focado em atividades físicas.

Primeiro relógio de mergulho de luxo a trazer o que há de mais avançado em tecnologia para a saúde, o dispositivo conta com detecção de fibrilação atrial por EGG, varredura de frequência cardíaca, rastreamento automático de atividades e monitoramento de sono.

Com suporte ao app Saúde (Health), para registro de todos os dados de atividade na plataforma da Apple, o relógio também fornece notificações inteligentes no smartphone e conta com uma bateria que dura até 30 dias! Além disso, ele é resistente à água (até 100 metros de profundidade).

Obviamente, você não encontrará uma integração perfeita com o iPhone como há com o Apple Watch (ele não pode fazer, por exemplo, pagamentos por aproximação como o relógio da Apple faz), mas o dispositivo pode suprir a já citada necessidade que algumas pessoas têm de unir o clássico a tecnologias modernas.

Caso você queira adquirir o relógio, ele está disponível para compra por US$500 no site da Withings. Pelo menos nos Estados Unidos, a empresa dá uma garantia de cinco anos para quem adquirir o produto.