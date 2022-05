App Podcasts: como limitar o número de episódios armazenados [iPhone, iPad e Mac]

O iOS/iPadOS 15.5 e o macOS Monterey 12.4 certamente não foram as atualizações com o maior número de novos recursos e aprimoramentos lançados pela Apple.

Contudo, além de trazer as já conhecidas correções de erros e melhorias de segurança, ele também trouxe uma nova opção focada especificamente em quem usa bastante o aplicativo nativo Podcasts.

Esse novo ajuste permite que você escolha um limite para a quantidade de episódios armazenados no dispositivo e possa apagar automaticamente os mais antigos.

A seguir, veja como fazer essa configuração no seu iPhone/iPad e no Mac!

Como limitar o número de episódios armazenados no iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque em “Podcasts”. Em seguida, na área “Downloads Automáticos”, selecione “Download Automático”. Por fim, escolha um limite de quantos episódios serão mantidos no aparelho, que pode ser um desses:

Desativado

Último Episódio por Podcast

2 Últimos Episódios por Podcast

3 Últimos Episódios por Podcast

5 Últimos Episódios por Podcast

10 Últimos Episódios por Podcast

Últimas 24 Horas

Últimos 7 dias

Últimos 14 dias

Últimos 30 dias

Todos os Episódios Novos

Como limitar o número de episódios armazenados no Mac

No Mac, o processo é igualmente bem fácil de ser acessado. Com o app aberto, vá até Podcasts » Preferências, na barra de menus (ou use o atalho ⌘ command , ).

Na aba “Geral”, use o menu suspenso ao lado de “Download Automático” para escolher um dos períodos.

Em ambos os casos, vale lembrar que a sua opção escolhida não vai influenciar aqueles podcasts que tiverem sido personalizados individualmente.

Prontinho! 😊

via MacRumors