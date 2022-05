Apple destaca privacidade do iPhone em novo comercial

A Apple publicou hoje um novo comercial destacando alguns dos principais recursos de privacidade do iPhone, como a Transparência do Rastreamento de Apps e a Proteção de Privacidade do App Mail.

Nele, a empresa mostra como seus produtos ajudam a evitar que dados de usuários sejam usados indevidamente na internet, em um tom muito bem-humorado.

O iPhone tem recursos de privacidade, como a Transparência no Rastreamento em Apps e a Proteção de Privacidade do Mail, que ajudam você a controlar quem fica e quem não fica de olho nos seus dados.

Intitulado “Data Auction” (em português, “Leilão de Dados”), o vídeo mostra uma mulher surpresa ao descobrir que suas informações pessoais estavam sendo vendidas em uma espécie de leilão no fundo de uma loja de discos. Entre os itens listados, aparecem coisas como o seu histórico de navegação, emails, lista de contatos e mais.

Para evitar que seus dados continuem a ser explorados, ela então decide ativar os recursos de privacidade de seu iPhone, fazendo com que todas as pessoas presentes no leilão desapareçam.

A Apple também divulgou uma versão dublada do comercial em seu canal brasileiro no YouTube — bem mais curta, porém:

A empresa também voltou a destacar a privacidade de seus produtos na página inicial do seu site.

A Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), vale lembrar, dá aos usuários opção de permitir ou não que um app colete informações pessoais obtidas entre serviços ou em sites na web. O recurso está presente em iPhones e iPads desde o iOS/iPadOS 14.5.

Já a Proteção de Privacidade do App Mail (Mail Privacy Protection) oculta o endereço de IP do usuário e carrega o conteúdo das mensagens recebidas de forma remota em segundo plano, impedindo que remetentes rastreiem a sua atividade.

O que acharam do novo comercial?

