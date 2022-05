Apple lança programa de treinamento para profissionais de TI

A Apple anunciou há pouco um conjunto de cursos de treinamento atualizados para profissionais de TI que desejam ganhar uma certificação na implantação, no gerenciamento e no suporte para todos os dispositivos da Maçã no local de trabalho.

Publicidade

Com os novos cursos, os profissionais serão certificados em todos os aspectos da tecnologia da Apple — a qual a empresa diz ser necessária “à medida que seus dispositivos se tornam cada vez mais usados”.

Mais pessoas do que nunca estão usando o Mac, o iPad e o iPhone para fazer seu melhor trabalho, e a demanda por profissionais de TI certificados pela Apple nunca foi tão grande. O Apple Professional Training ajuda qualquer pessoa interessada em tecnologia — que esteja mudando de carreira ou aprimorando seu conjunto de habilidades — a buscar empregos de TI bem remunerados com certificações que se destacarão para potenciais empregadores. —Susan Prescott, vice-presidente de marketing empresarial e educacional da Apple.

Os dois novos cursos de treinamento profissional da companhia — Apple Device Support e Apple Deployment and Management — estão disponíveis (em inglês) nessa página. De acordo com a Maçã, ambas as modalidades possuem módulos sequenciais e se baseiam em habilidades e conceitos à medida que o usuário progride.

Os cursos têm entre 13 e 14 horas de duração, sendo que, ao final de cada um, exames de certificação estão disponíveis para demonstrar a competência alcançada em cada nível. Cada exame custa US$150, e a certificação pode ser exibida em currículos, perfis online e quadros de empregos, permitindo que os usuários se destaquem nas buscas de emprego.

Embora esses dois cursos sejam online, a Apple também está fazendo parceria com faculdades e universidades comunitárias nos Estados Unidos para oferecer sessões preparatórias presenciais. Como parte disso, a Apple também fez parceria com a MacAdmins Foundation, oferecendo vouchers para ajudar alunos com dificuldades financeiras.