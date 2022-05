TSE terá canal oficial no Telegram para combater fake news

Em fevereiro passado, comentamos que o Telegram havia ficado de fora de um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as principais redes sociais e plataformas de mensagens no Brasil, devido à dificuldade que o órgão vinha tendo em estabelecer contato com os representantes do mensageiro.

Após quase ter sido banido do território brasileiro, o Telegram se atentou às determinações da justiça brasileira e se comprometeu a identificar posts contendo informações falsas (fake news). Agora, o mensageiro enfim assinou um acordo com o TSE focado justamente no combate à desinformação.

O TSE é o primeiro organismo eleitoral do mundo a assinar um acordo dessa natureza com a plataforma, que prevê uma série de ações concretas e medidas específicas, entre elas a criação do canal verificado do Tribunal no Telegram, que será usado para divulgar informações sobre as eleições.

Além das medidas que o Telegram já havia adotado, a nova resolução determina “a criação de um canal de denúncias, o desenvolvimento de informações oficiais sobre as eleições e a marcação explícita de conteúdos considerados desinformativos”.

Dessa forma, o TSE terá, assim como no WhatsApp, um canal oficial para tirar dúvidas e divulgar informações sobre as eleições. Também como parte do combinado, o Telegram disponibilizará suporte para a criação do bot Tira-Dúvidas.

Por fim, o Telegram disponibilizará, ainda, um canal extrajudicial para que o TSE realize denúncias na plataforma. Quando houver denúncias, o Telegram conduzirá uma investigação interna para verificar se os canais indicados violaram os termos de serviço e políticas da plataforma.

Segundo as informações, o acordo vigorará até o fim deste ano e poderá ser renovado posteriormente.

via O Globo